Путин поручил продвигать на рынки БРИКС российские видеоигры

Президент России Владимир Путин поручил правительству России подготовить предложения для продвижения на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, видеоигр российских разработчиков.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Подготовить... и представить предложения по продвижению на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, отечественных видеоигр», — говорится в сообщении.

Ранее Путин заявил, что компьютерные игры должны помогать человеку развиваться, воспитывать в людях общечеловеческие ценности и неквасной патриотизм.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что ему неизвестно, чтобы президент России Владимир Путин играл в компьютерные игры.