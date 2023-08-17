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Путин поручил продвигать на рынки БРИКС российские видеоигры

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Президент России Владимир Путин поручил правительству России подготовить предложения для продвижения на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, видеоигр российских разработчиков.
Путин поручил продвигать на рынки БРИКС российские видеоигры
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Подготовить... и представить предложения по продвижению на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, отечественных видеоигр», — говорится в сообщении.

Ранее Путин заявил, что компьютерные игры должны помогать человеку развиваться, воспитывать в людях общечеловеческие ценности и неквасной патриотизм.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что ему неизвестно, чтобы президент России Владимир Путин играл в компьютерные игры.

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