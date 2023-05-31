Песков: мне неизвестно, чтобы президент России играл в компьютерные игры

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что ему неизвестно, чтобы президент России Владимир Путин играл в компьютерные игры.

По словам Пескова, он никогда не видел этого и не слышал такого от Путина.

Как пишет ТАСС, 30 мая в ходе посещения Путиным центра «Зотов» в российской столице один из участников выставки рассказывал о компьютерных играх. Он предположил, что у президента России вряд ли есть время для видеоигр на выходных. В ответ на это Путин пошутил, что играет в будние дни.

Ранее Путин на выставке креативной экономики пообещал во время переговоров с партнёрами по БРИКС затронуть вопрос выхода российских разработчиков видеоигр на зарубежные рынки, в том числе на рынок Китая.