Песков: мне неизвестно, чтобы президент России играл в компьютерные игры
- РИА Новости
По словам Пескова, он никогда не видел этого и не слышал такого от Путина.
Как пишет ТАСС, 30 мая в ходе посещения Путиным центра «Зотов» в российской столице один из участников выставки рассказывал о компьютерных играх. Он предположил, что у президента России вряд ли есть время для видеоигр на выходных. В ответ на это Путин пошутил, что играет в будние дни.
Ранее Путин на выставке креативной экономики пообещал во время переговоров с партнёрами по БРИКС затронуть вопрос выхода российских разработчиков видеоигр на зарубежные рынки, в том числе на рынок Китая.