Путин пообещал разработчикам затронуть вопрос выхода российских видеоигр на рынки БРИКС

Президент России Владимир Путин пообещал во время переговоров с партнёрами по БРИКС затронуть вопрос выхода российских разработчиков видеоигр на зарубежные рынки, в том числе на рынок Китая.

На выставке креативной экономики Путину рассказали, что для китайских видеоигр российский рынок открыт, однако россияне испытывают неудобства, так как разработчикам нужны лицензии правительства КНР. Всего 10—15 лицензий в год стало бы «глотком свежего воздуха».

«Мы вставим в переговорный процесс... Рынок колоссальный. Не только в Китае, во всех странах БРИКС. Хорошо», — ответил Путин в разговоре с представителем отрасли, слова президента приводит РИА Новости.

В декабре прошлого года «Коммерсантъ» сообщал о том, что в правительстве России обсуждались системные меры поддержки отечественных видеоигр до 2030 года.

Предлагались три сценария развития отрасли видеоигр с финансированием от $7 млрд до $50 млрд до 2030 года, наиболее амбициозный сценарий предполагал выделение до $50 млрд, запуск российского рейтингового агентства, а также увеличение студий в 14 раз.