Путин пообещал разработчикам затронуть вопрос выхода российских видеоигр на рынки БРИКС
- РИА Новости
На выставке креативной экономики Путину рассказали, что для китайских видеоигр российский рынок открыт, однако россияне испытывают неудобства, так как разработчикам нужны лицензии правительства КНР. Всего 10—15 лицензий в год стало бы «глотком свежего воздуха».
«Мы вставим в переговорный процесс... Рынок колоссальный. Не только в Китае, во всех странах БРИКС. Хорошо», — ответил Путин в разговоре с представителем отрасли, слова президента приводит РИА Новости.
В декабре прошлого года «Коммерсантъ» сообщал о том, что в правительстве России обсуждались системные меры поддержки отечественных видеоигр до 2030 года.
Предлагались три сценария развития отрасли видеоигр с финансированием от $7 млрд до $50 млрд до 2030 года, наиболее амбициозный сценарий предполагал выделение до $50 млрд, запуск российского рейтингового агентства, а также увеличение студий в 14 раз.