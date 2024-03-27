Путин поручил изучить вопрос начала производства игровых приставок в России

Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос начала производства в России игровых приставок — как портативных, так и стационарных. Также будет изучаться вопрос создания операционной и облачной систем доставки игр и программ.

Такое поручение включено в перечень, сформированный по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Калининградской области.

«Рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям», — говорится в документе.

В декабре президент обратил внимание на то, что в России рынок видеоигр оценивается примерно в 177 млрд рублей. Глава государства видит большое будущее у игровой индустрии в стране.

В августе прошлого года Путин поручил правительству подготовить предложения для продвижения видеоигр российских разработчиков на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС.