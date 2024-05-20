RT в Telegram
Подпишись

В МИД КНДР заявили, что вынуждены принять меры после ядерного испытания США

Короткая ссылка
Проведённое США на полигоне в Неваде субкритическое ядерное испытание ведёт к обострению мировой гонки ядерных вооружений, и Пхеньян вынужден принять необходимые меры в связи с этим.

Об этом информирует ЦТАК со ссылкой на заявление представителя МИД КНДР.

В ведомстве заявили, что данное ядерное испытание «ни в коем случае» не должно оказать влияние на ситуацию военной безопасности в регионе Корейского полуострова.

«Чтобы готовиться к стратегической нестабильности, создающейся в регионе, и в мировом масштабе из-за одностороннего действия США, мы вынуждены принять необходимые меры по повышению всеобщей готовности к ядерному сдерживанию в рамках своего суверенного права и возможных вариантов выбора», — передаёт агентство.

Ранее США провели субкритическое ядерное испытание на полигоне в Неваде.

Позже Хиросима и Нагасаки выступили против ядерного эксперимента США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить