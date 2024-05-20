В МИД КНДР заявили, что вынуждены принять меры после ядерного испытания США

Проведённое США на полигоне в Неваде субкритическое ядерное испытание ведёт к обострению мировой гонки ядерных вооружений, и Пхеньян вынужден принять необходимые меры в связи с этим.

Об этом информирует ЦТАК со ссылкой на заявление представителя МИД КНДР.

В ведомстве заявили, что данное ядерное испытание «ни в коем случае» не должно оказать влияние на ситуацию военной безопасности в регионе Корейского полуострова.

«Чтобы готовиться к стратегической нестабильности, создающейся в регионе, и в мировом масштабе из-за одностороннего действия США, мы вынуждены принять необходимые меры по повышению всеобщей готовности к ядерному сдерживанию в рамках своего суверенного права и возможных вариантов выбора», — передаёт агентство.

Ранее США провели субкритическое ядерное испытание на полигоне в Неваде.

Позже Хиросима и Нагасаки выступили против ядерного эксперимента США.