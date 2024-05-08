Медведев встретился с прибывшим в Россию президентом Кубы

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев встретился с прибывшим в Москву президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, он пожелал ему успешного пребывания в Российской Федерации и попросил передать привет генералу Раулю Кастро.

«Хотел бы вас поблагодарить за этот визит, за возможность обменяться мнениями по развитию межгосударственных и межпартийных контактов... Мы сейчас с вами обменяемся по всем этим вопросам — и межпартийным, и вопросам экономическим — своими соображениями», — цитирует Медведева РИА Новости.

Твёрдость, с которой Рауль Кастро отстаивает позиции Кубы, всегда была для России «серьёзным символом того, как нужно бороться за независимость своей страны», подчеркнул зампред Совбеза.

Ранее Диас-Канель Бермудес в обращении к согражданам отметил, что целью его визита является обсуждение приоритетных тем двусторонней повестки дня после переизбрания президента России Владимира Путина.