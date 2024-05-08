RT в Telegram
Подпишись

Медведев встретился с прибывшим в Россию президентом Кубы

Короткая ссылка
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев встретился с прибывшим в Москву президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, он пожелал ему успешного пребывания в Российской Федерации и попросил передать привет генералу Раулю Кастро.
Медведев встретился с прибывшим в Россию президентом Кубы
  • РИА Новости

«Хотел бы вас поблагодарить за этот визит, за возможность обменяться мнениями по развитию межгосударственных и межпартийных контактов... Мы сейчас с вами обменяемся по всем этим вопросам — и межпартийным, и вопросам экономическим — своими соображениями», — цитирует Медведева РИА Новости.

Твёрдость, с которой Рауль Кастро отстаивает позиции Кубы, всегда была для России «серьёзным символом того, как нужно бороться за независимость своей страны», подчеркнул зампред Совбеза.

Ранее Диас-Канель Бермудес в обращении к согражданам отметил, что целью его визита является обсуждение приоритетных тем двусторонней повестки дня после переизбрания президента России Владимира Путина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить