Песков: Россия не имеет деталей и не может расследовать гибель журналиста AFP

Россия не может проводить расследование гибели журналиста AFP Армана Сольдена, так как он работал с украинской стороны и Москва не располагает детальной информацией о его рабочей деятельности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Россия не может проводить расследование, нужно обращаться к украинской стороне.

«Мы не располагаем деталями его рабочей деятельности, журналистской деятельности», — сказал Песков.

Он добавил, что в момент гибели журналист находился на территории, которая была под контролем Киева.

9 мая 2023 года агентство AFP сообщило о гибели своего журналиста Армана Сольдена в ДНР, он погиб в результате обстрела на окраине города Часов Яр. Сольден занимал должность видеокоординатора агентства на Украине.

После этого Антитеррористическая прокуратура Парижа (PNAT) начала расследование гибели сотрудника AFP.