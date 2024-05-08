Песков: Россия не имеет деталей и не может расследовать гибель журналиста AFP
- РИА Новости
По его словам, Россия не может проводить расследование, нужно обращаться к украинской стороне.
«Мы не располагаем деталями его рабочей деятельности, журналистской деятельности», — сказал Песков.
Он добавил, что в момент гибели журналист находился на территории, которая была под контролем Киева.
9 мая 2023 года агентство AFP сообщило о гибели своего журналиста Армана Сольдена в ДНР, он погиб в результате обстрела на окраине города Часов Яр. Сольден занимал должность видеокоординатора агентства на Украине.
После этого Антитеррористическая прокуратура Парижа (PNAT) начала расследование гибели сотрудника AFP.