Агентство AFP сообщило о гибели своего журналиста в районе Артёмовска

Агентство AFP сообщило о гибели своего журналиста Армана Сольдена в районе Артёмовска (Бахмута).

Как пишет РИА Новости, по утверждению агентства, которое ссылается на своих сотрудников, журналист погиб в результате обстрела на окраине города Часов Яр.

В сообщении говорится, что погибший журналист занимал должность видеокоординатора агентства на Украине.

Ранее стало известно, что украинские военные несут большие потери в живой силе и технике из-за новой тактики российской артиллерии в Артёмовске в ДНР.

Также сообщалось, что штурмовые отряды продолжают вести бои за западные окраины Артёмовска.