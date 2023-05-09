Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Агентство AFP сообщило о гибели своего журналиста в районе Артёмовска

Короткая ссылка
Агентство AFP сообщило о гибели своего журналиста Армана Сольдена в районе Артёмовска (Бахмута).
Агентство AFP сообщило о гибели своего журналиста в районе Артёмовска
  • Legion-Media

Как пишет РИА Новости, по утверждению агентства, которое ссылается на своих сотрудников, журналист погиб в результате обстрела на окраине города Часов Яр.

В сообщении говорится, что погибший журналист занимал должность видеокоординатора агентства на Украине.

Ранее стало известно, что украинские военные несут большие потери в живой силе и технике из-за новой тактики российской артиллерии в Артёмовске в ДНР.

Также сообщалось, что штурмовые отряды продолжают вести бои за западные окраины Артёмовска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить