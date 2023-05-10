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Во Франции начали расследование гибели сотрудника AFP под Артёмовском

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Антитеррористическая прокуратура Парижа (PNAT) начала расследование гибели сотрудника агентства AFP Армана Сольдена под Артёмовском (Бахмутом).
Во Франции начали расследование гибели сотрудника AFP под Артёмовском
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости, расследование на предмет возможного военного преступления будут вести сотрудники Центрального офиса по борьбе с преступлениями против человечности и преступлений на почве ненависти (OCLCH).

Комиссия отправится на место гибели журналиста.

Ранее агентство AFP сообщило о гибели своего журналиста Армана Сольдена в районе Артёмовска. Он занимал должность видеокоординатора агентства на Украине.

Также сообщалось, что штурмовые отряды продолжают вести бои за западные окраины Артёмовска.

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