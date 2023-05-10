Во Франции начали расследование гибели сотрудника AFP под Артёмовском

Антитеррористическая прокуратура Парижа (PNAT) начала расследование гибели сотрудника агентства AFP Армана Сольдена под Артёмовском (Бахмутом).

Как сообщает РИА Новости, расследование на предмет возможного военного преступления будут вести сотрудники Центрального офиса по борьбе с преступлениями против человечности и преступлений на почве ненависти (OCLCH).

Комиссия отправится на место гибели журналиста.

Ранее агентство AFP сообщило о гибели своего журналиста Армана Сольдена в районе Артёмовска. Он занимал должность видеокоординатора агентства на Украине.

Также сообщалось, что штурмовые отряды продолжают вести бои за западные окраины Артёмовска.