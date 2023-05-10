Во Франции начали расследование гибели сотрудника AFP под Артёмовском
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Как сообщает РИА Новости, расследование на предмет возможного военного преступления будут вести сотрудники Центрального офиса по борьбе с преступлениями против человечности и преступлений на почве ненависти (OCLCH).
Комиссия отправится на место гибели журналиста.
Ранее агентство AFP сообщило о гибели своего журналиста Армана Сольдена в районе Артёмовска. Он занимал должность видеокоординатора агентства на Украине.
Также сообщалось, что штурмовые отряды продолжают вести бои за западные окраины Артёмовска.