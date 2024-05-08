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Скаредин: в UFC в Копылове видят потенциал

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Александр Скаредин, менеджер российского бойца Романа Копылова, высказался о будущем своего клиента.
Скаредин: в UFC в Копылове видят потенциал
  • Gettyimages.ru

«Очень важный бой для Копылова. Рома заряжен, он сейчас на сборах, в середине мая отправится в США, чтобы пройти акклиматизацию. После впечатляющей серии Рома перешёл в другую категорию бойцов. Это человек, на которого обращают внимание, в котором видят потенциал», — цитирует Скаредина «Матч ТВ».

Напомним, что 18 февраля Копылов досрочно проиграл американцу Энтони Хернандезу на UFC 298. Бой завершился удушающим приёмом во втором раунде.

Теперь на счету россиянина три поражения при 12 победах. 

Следующий поединок Копылов проведёт с бразильцем Сезаром Алмейдой.

Ранее cтало известно, что бывший боец UFC Хабилов завершил карьеру.

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