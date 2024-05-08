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Минкультуры России не выдало прокатное удостоверение фильму c участием Урганта

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RT
Министерство культуры не выдавало разрешение на прокат фильма Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал», в котором шоумен и экс-телеведущий Первого канала Иван Ургант сыграл главную роль. Об этом ведомство уведомило главу Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина в ответ на его обращение, о котором ранее сообщал RT.
Минкультуры России не выдало прокатное удостоверение фильму c участием Урганта
  • РИА Новости

В распоряжении RT оказался официальный ответ министерства главе ФПБК, в котором сообщается, что подведомственный Департамент кинематографии и цифрового развития рассмотрел обращение Бородина по поводу проката кинофильма «Во сне ты горько плакал».

Министерство информирует, что кинокартине  прокатное удостоверение не выдавалось.

В ведомстве также подчеркнули, что в соответствии со статьёй 5.1 Федерального закона от 22.08.1996 №126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» осуществление на территории России проката фильма без прокатного удостоверения не допускается.

Ранее RT сообщал, что Бородин обратился в Минкультуры России с просьбой не выдавать прокатное удостоверение картине «Во сне ты горько плакал» — режиссёрскому дебюту супруга Екатерины Гордеевой* блогера Николая Солодникова.

* Екатерина Гордеева признана иноагентом по решению Минюста РФ.

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