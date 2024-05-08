Минкультуры России не выдало прокатное удостоверение фильму c участием Урганта
- РИА Новости
В распоряжении RT оказался официальный ответ министерства главе ФПБК, в котором сообщается, что подведомственный Департамент кинематографии и цифрового развития рассмотрел обращение Бородина по поводу проката кинофильма «Во сне ты горько плакал».
Министерство информирует, что кинокартине прокатное удостоверение не выдавалось.
В ведомстве также подчеркнули, что в соответствии со статьёй 5.1 Федерального закона от 22.08.1996 №126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» осуществление на территории России проката фильма без прокатного удостоверения не допускается.
Ранее RT сообщал, что Бородин обратился в Минкультуры России с просьбой не выдавать прокатное удостоверение картине «Во сне ты горько плакал» — режиссёрскому дебюту супруга Екатерины Гордеевой* блогера Николая Солодникова.
* Екатерина Гордеева признана иноагентом по решению Минюста РФ.