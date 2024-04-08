В Минкультуры обратились с просьбой не выпускать в прокат новый фильм с Ургантом
- globallookpress.com
- © Petrov Sergey/news.ru
Главную роль в фильме сыграл журналист и телеведущий Иван Ургант.
Режиссёр кинокартины — Николай Солодников, супруг Екатерины Гордеевой*. Продюсировал ленту, по данным ФБПК, Александр Сокуров.
В письме ведомству Виталий Бородин указывает на антироссийскую и русофобскую позицию создателей и просит не предоставлять фильму возможности выйти на большие экраны.
Также в обращении указывается, что в 2023 году в Москве уже проходил закрытый премьерный показ фильма.
Как ранее сообщал RT, Николай Солодников известен в России как автор программ «Ещёнепознер» и «Солодников». Фильм «Во сне ты горько плакал» — его режиссёрский дебют.
* Физлицо, признанное иностранным агентом.