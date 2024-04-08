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В Минкультуры обратились с просьбой не выпускать в прокат новый фильм с Ургантом

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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Минкультуры России с просьбой не выдавать прокатное удостоверение фильму «Во сне ты горько плакал». Копия обращения Бородина есть в распоряжении RT.
В Минкультуры обратились с просьбой не выпускать в прокат новый фильм с Ургантом
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

Главную роль в фильме сыграл журналист и телеведущий Иван Ургант.

Режиссёр кинокартины — Николай Солодников, супруг Екатерины Гордеевой*. Продюсировал ленту, по данным ФБПК, Александр Сокуров.

В письме ведомству Виталий Бородин указывает на антироссийскую и русофобскую позицию создателей и просит не предоставлять фильму возможности выйти на большие экраны.

Также в обращении указывается, что в 2023 году в Москве уже проходил закрытый премьерный показ фильма.

Как ранее сообщал RT, Николай Солодников известен в России как автор программ «Ещёнепознер» и «Солодников». Фильм «Во сне ты горько плакал» — его режиссёрский дебют.

* Физлицо, признанное иностранным агентом. 

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