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Песков: встреча Путина и Пашиняна в Москве нужна и ожидаема обеими сторонами

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Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве нужна и ожидаема обеими сторонами.
Песков: встреча Путина и Пашиняна в Москве нужна и ожидаема обеими сторонами
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что 8 мая в Москве в середине дня начнётся заседание Высшего евразийского экономического совета.

«В завершении рабочего дня также запланирована отдельная двусторонняя встреча президента Путина с премьер-министром Армении Пашиняном. Встреча нужная и ожидаемая с двух сторон», — сказал представитель Кремля.

Никол Пашинян ранее сообщил, что российские пограничники покинут приграничную Тавушскую область после делимитации и демаркации границ с Азербайджаном.

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