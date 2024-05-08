Песков: встреча Путина и Пашиняна в Москве нужна и ожидаема обеими сторонами
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что 8 мая в Москве в середине дня начнётся заседание Высшего евразийского экономического совета.
«В завершении рабочего дня также запланирована отдельная двусторонняя встреча президента Путина с премьер-министром Армении Пашиняном. Встреча нужная и ожидаемая с двух сторон», — сказал представитель Кремля.
Никол Пашинян ранее сообщил, что российские пограничники покинут приграничную Тавушскую область после делимитации и демаркации границ с Азербайджаном.