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Пашинян: российские пограничники покинут Тавушскую область после делимитации

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что российские пограничники покинут приграничную Тавушскую область после делимитации и демаркации границ с Азербайджаном.
Пашинян: российские пограничники покинут Тавушскую область после делимитации
  • РИА Новости

Посты российских пограничников были размещены в Тавушской области в 2021 году. Соответствующее решение было принято в рамках армяно-российского двустороннего сотрудничества. 

«Российские посты появились в одной ситуации, а то, что происходит сейчас, — существенное изменение обстановки, и это существенное изменение должно оказать влияние по всем направлениям», — цитирует Пашиняна РИА Новости.

Армянский премьер уточнил, что в стране больше нет передовой, а есть граница, которая олицетворяет собой признак мира. Он добавил, что в этой связи пограничники Армении и Азербайджана будут самостоятельно осуществлять охрану границы, взаимодействуя друг с другом.

Ранее посол России в Ереване Сергей Копыркин напомнил, что наблюдательные посты российских пограничников, которые находятся на границе Армении и Азербайджана, были размещены там по личной просьбе Пашиняна.

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