Захарова назвала подстрекательством к терроризму слова Стано о Крымском мосте
- РИА Новости
«Вы знаете, другого варианта, как назвать это уже прямым подстрекательством к терроризму, просто нет», — сказала Захарова во время брифинга.
Официальный представитель МИД России напомнила, что пресс-секретарь Еврокомиссии по внешней политике Петер Стано заявил о якобы наличии у Киева права атаковать Крымский мост «в рамках самообороны».
По её словам, недопустимое высказывание Стано подтверждает, что ЕС выступает не просто спонсором киевского режима, но и подстрекает к нападению на российскую гражданскую инфраструктуру.
Во время брифинга Захарова также прокомментировала насильственную мобилизацию на Украине.