Захарова назвала подстрекательством к терроризму слова Стано о Крымском мосте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает подстрекательством к терроризму высказывание представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано о наличии у Украины права атаковать Крымский мост.

«Вы знаете, другого варианта, как назвать это уже прямым подстрекательством к терроризму, просто нет», — сказала Захарова во время брифинга.

Официальный представитель МИД России напомнила, что пресс-секретарь Еврокомиссии по внешней политике Петер Стано заявил о якобы наличии у Киева права атаковать Крымский мост «в рамках самообороны».

По её словам, недопустимое высказывание Стано подтверждает, что ЕС выступает не просто спонсором киевского режима, но и подстрекает к нападению на российскую гражданскую инфраструктуру.

Во время брифинга Захарова также прокомментировала насильственную мобилизацию на Украине.