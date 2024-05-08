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Захарова назвала подстрекательством к терроризму слова Стано о Крымском мосте

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает подстрекательством к терроризму высказывание представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано о наличии у Украины права атаковать Крымский мост.
Захарова назвала подстрекательством к терроризму слова Стано о Крымском мосте
  • РИА Новости

«Вы знаете, другого варианта, как назвать это уже прямым подстрекательством к терроризму, просто нет», — сказала Захарова во время брифинга. 

Официальный представитель МИД России напомнила, что пресс-секретарь Еврокомиссии по внешней политике Петер Стано заявил о якобы наличии у Киева права атаковать Крымский мост «в рамках самообороны».

По её словам, недопустимое высказывание Стано подтверждает, что ЕС выступает не просто спонсором киевского режима, но и подстрекает к нападению на российскую гражданскую инфраструктуру. 

Во время брифинга Захарова также прокомментировала насильственную мобилизацию на Украине. 

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