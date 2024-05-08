Украинского олигарха Коломойского обвинили в организации заказного убийства

Украинского олигарха Игоря Коломойского* обвинили в организации заказного убийства.

Об этом офис генпрокурора Украины информирует в Telegram.

Как сказано в заявлении, Коломойскому, подозреваемому в легализации имущества, полученного мошенническим путём, сообщено о подозрении в организации заказного убийства.

Имя подозреваемого не упоминается, но по фото понятно, что речь идёт о Коломойском.

Уточняется, что он заказал убийство директора одной из юридических компаний, чтобы отомстить за невыполнение требований по аннулированию решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

В конце февраля Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей Коломойского и уменьшил сумму залога до 2,4 млрд гривен (более $52,2 млн).

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.