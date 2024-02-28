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«Зеркало недели»: Коломойского оставили под стражей и снизили сумму залога

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Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей олигарха Игоря Коломойского* и уменьшил сумму залога до 2,4 млрд гривен (более $52,2 млн).
«Зеркало недели»: Коломойского оставили под стражей и снизили сумму залога
  • Gettyimages.ru

«Шевченковский райсуд Киева оставил Игоря Коломойского под стражей, но уменьшил размер залога с 2,65 млрд гривен до 2,4 млрд гривен», — сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на решение суда.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бизнес-партнёра Коломойского Михаила Кипермана по делу об ущербе «Укрэнерго» на $19 млн.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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