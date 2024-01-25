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На Украине объявили в розыск бизнесмена Кипермана по делу об ущербе «Укрэнерго»

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бизнесмена Михаила Кипермана по делу об ущербе «Укрэнерго» на $19 млн.
На Украине объявили в розыск бизнесмена Кипермана по делу об ущербе «Укрэнерго»
  • Gettyimages.ru

«НАБУ объявило в розыск бизнес-партнёра Коломойского* Михаила Кипермана», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что Кипермана считают организатором схемы завладения электроэнергией «Укрэнерго».

Ранее украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что внутренний аудит оборонного ведомства выявил нарушения, совершённые на более чем 10 млрд гривен.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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