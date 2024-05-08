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Си Цзиньпин: Сербия завоевала уважение мира, отстаивая свою независимость

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Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с сербским лидером Александром Вучичем заявил, что Сербия завоевала уважение мира, отстаивая свою независимость.
Си Цзиньпин: Сербия завоевала уважение мира, отстаивая свою независимость
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Си Цзиньпина, столкнувшись со сложной внешней средой, Сербия твёрдо придерживалась независимости, защищала свой суверенитет, территориальную целостность и национальное достоинство, а также отстаивала международную справедливость, завоевав уважение международного сообщества.

Кроме того, китайский лидер назвал Вучича выдающимся государственным деятелем с чувством исторической ответственности.

Ранее Вучич заявил, что Си Цзиньпин может способствовать «завершению некоторых войн».

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