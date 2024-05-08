Си Цзиньпин: Сербия завоевала уважение мира, отстаивая свою независимость

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с сербским лидером Александром Вучичем заявил, что Сербия завоевала уважение мира, отстаивая свою независимость.

AP

Об этом сообщает РИА Новости. По словам Си Цзиньпина, столкнувшись со сложной внешней средой, Сербия твёрдо придерживалась независимости, защищала свой суверенитет, территориальную целостность и национальное достоинство, а также отстаивала международную справедливость, завоевав уважение международного сообщества. Кроме того, китайский лидер назвал Вучича выдающимся государственным деятелем с чувством исторической ответственности. Ранее Вучич заявил, что Си Цзиньпин может способствовать «завершению некоторых войн».