Си Цзиньпин: Сербия завоевала уважение мира, отстаивая свою независимость
- AP
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Си Цзиньпина, столкнувшись со сложной внешней средой, Сербия твёрдо придерживалась независимости, защищала свой суверенитет, территориальную целостность и национальное достоинство, а также отстаивала международную справедливость, завоевав уважение международного сообщества.
Кроме того, китайский лидер назвал Вучича выдающимся государственным деятелем с чувством исторической ответственности.
Ранее Вучич заявил, что Си Цзиньпин может способствовать «завершению некоторых войн».