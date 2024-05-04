Вучич выразил мнение, что Си Цзиньпин может помочь с завершением некоторых войн

Председатель КНР Си Цзиньпин может способствовать «завершению некоторых войн», заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Все возлагают большие надежды на инициативы председателя Си по привнесению мира в сегодняшний мир», — цитирует его РИА Новости.

Вучич отметил, что Си Цзиньпин — «один из редких людей в мире, которые могут действительно внести вклад в завершение некоторых войн и установление долгосрочного мира».

У китайского лидера в мае запланированы визиты во Францию, в Сербию и Венгрию, они состоятся 5—10 мая.

Владимир Путин также планирует зарубежный визит, он состоится в мае, президент России приедет в Китай. В Кремле подтвердили, что подготовка визита находится на завершающей стадии.