Вучич выразил мнение, что Си Цзиньпин может помочь с завершением некоторых войн
- AP
«Все возлагают большие надежды на инициативы председателя Си по привнесению мира в сегодняшний мир», — цитирует его РИА Новости.
Вучич отметил, что Си Цзиньпин — «один из редких людей в мире, которые могут действительно внести вклад в завершение некоторых войн и установление долгосрочного мира».
У китайского лидера в мае запланированы визиты во Францию, в Сербию и Венгрию, они состоятся 5—10 мая.
Владимир Путин также планирует зарубежный визит, он состоится в мае, президент России приедет в Китай. В Кремле подтвердили, что подготовка визита находится на завершающей стадии.