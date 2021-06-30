Fox News: поведение Байдена вызывает сильное беспокойство

Поведение Байдена на недавней встрече с президентом Израиля вызывает сильное беспокойство, утверждает корреспондент Fox News Рэймонд Арройо. По его словам, жестикуляция Байдена носит характер навязчивого повторения одного и того же действия, что, в свою очередь, говорит о стрессе.

А теперь настало время для нашей рубрики «Видимое и невидимое» в которой мы рассказываем о значимых культурных событиях дня. К нам присоединяется наш корреспондент Рэймонд Арройо. Рэймонд, Джо Байден сегодня встречался в Белом доме с президентом Израиля. Как всё прошло?

РЭЙМОНД АРРОЙО, корреспондент FoxNews: Как и ожидалось. Не хочу судить предвзято, но, когда ролик закончится, скажи мне, что думаешь о тех авиаударах в Сирии, случившихся в минувшие выходные. Смотрите.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: И…Как вы знаете… Я приказал нанести авиаудары, совершённые вчера вечером. Их целью были вооружённые группировки, поддерживаемые Ираном: они ответственны за недавние нападения на американских военных в Ираке.

Я хотел бы чётко дать понять, что я, и моя команда, плотно сотрудничаем с новым правительством Израиля, начавшим работу в начале этого месяца.

РЭЙМОНД АРРОЙО: Бедолага. Бен, было бы лучше, если бы всё это зачитал министр обороны, или кто-нибудь ещё. У него очевидно какие-то проблемы. Даже возникает беспокойство по поводу того, кто управляет страной. Обратите внимание на этот жест. Такое мы уже видели раньше: Байден скрещивает пальцы. Это называется навязчивым повторением, когда люди воспроизводят одно и то же действие, пребывая в стрессе. Это проявляется в жестах или каких-то фразах. Я не собираюсь выносить ему диагноз, но это вызывает огромное беспокойство, и ситуация становится только хуже.