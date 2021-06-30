Fox News: поведение Байдена вызывает сильное беспокойство
А теперь настало время для нашей рубрики «Видимое и невидимое» в которой мы рассказываем о значимых культурных событиях дня. К нам присоединяется наш корреспондент Рэймонд Арройо. Рэймонд, Джо Байден сегодня встречался в Белом доме с президентом Израиля. Как всё прошло?
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