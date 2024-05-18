NYT: США намерены разместить средства защиты спутников и нападения в космосе

США планируют разместить в космосе новое поколение средств защиты своей спутниковой группировки и нападения на вражеские аппараты, сообщает The New York Times на основе интервью и публичных заявлений представителей американского оборонного ведомства.

«Руководители Пентагона отказываются обсуждать какую-либо конкретику и лишь говорят о намерении «к 2026 году иметь существенный орбитальный потенциал, который позволит нам конкурировать в операция полного спектра», — приводит РИА Новости текст публикации со ссылкой на выступление представителя Пентагона в сенате.

Отмечается, что Минобороны США движется к более серьёзной задаче — подавлению вражеских угроз на орбите способами, сходными с теми, что применяют ВМС или ВВС на земле и в небе.

6 мая постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона предложила в Совете Безопасности ООН свой проект резолюции по прекращению гонки вооружений в космосе.

Палата представителей конгресса Соединённых Штатов предлагает главе Минобороны США Ллойду Остину не позднее 28 февраля 2025 года отчитаться о возможных последствиях использования ядерного оружия в космосе из-за якобы возможной угрозы с российской стороны.