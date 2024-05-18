RT в Telegram
Подпишись

NYT: США намерены разместить средства защиты спутников и нападения в космосе

Короткая ссылка
США планируют разместить в космосе новое поколение средств защиты своей спутниковой группировки и нападения на вражеские аппараты, сообщает The New York Times на основе интервью и публичных заявлений представителей американского оборонного ведомства.

«Руководители Пентагона отказываются обсуждать какую-либо конкретику и лишь говорят о намерении «к 2026 году иметь существенный орбитальный потенциал, который позволит нам конкурировать в операция полного спектра», — приводит РИА Новости текст публикации со ссылкой на выступление представителя Пентагона в сенате.

Отмечается, что Минобороны США движется к более серьёзной задаче — подавлению вражеских угроз на орбите способами, сходными с теми, что применяют ВМС или ВВС на земле и в небе.

6 мая постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона предложила в Совете Безопасности ООН свой проект резолюции по прекращению гонки вооружений в космосе.

Палата представителей конгресса Соединённых Штатов предлагает главе Минобороны США Ллойду Остину не позднее 28 февраля 2025 года отчитаться о возможных последствиях использования ядерного оружия в космосе из-за якобы возможной угрозы с российской стороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить