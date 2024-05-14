Конгресс США просит от Остина доклад о последствиях ядерного взрыва в космосе
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год.
Отмечается, что Остину в координации с администратором по ядерной безопасности необходимо предоставить доклад в комитет по вооружённым сервисам палаты представителей не позднее 28 февраля 2025 года о последствиях детонации ядерного оружия в космосе.
Как сказано в материале, профильный комитет обеспокоен заявлениями о том, что Москва якобы разрабатывает «размещаемое в космосе средство для атаки спутников на орбите с использования ядерного оружия».
6 мая постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона предложила в Совете Безопасности ООН свой проект резолюции по прекращению гонки вооружений в космосе.