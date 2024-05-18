Пять игроков «Реала» и четыре футболиста «Жироны» вошли в сборную лучших игроков сезона в Примере

Испанская Примера совместно с EA Sports объявила символическую сборную сезона-2023/24.

В «Команду сезона» вошли Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде, Антонио Рюдигер и Даниэль Карвахаль, которые защищают цвета «Реала». Команда досрочно выиграла чемпионат Испании.

Из состава «Жироны» в список попали Савио, Алеш Гарсия, Артём Довбик и Мигель Гутьеррес.

Остальные игроки: Антуан Гризманн («Атлетико»), Роберт Левандовски, Рональд Араухо, Илкай Гюндоган (все из «Барселоны»), а также Унай Симон («Атлетик Бильбао»).

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти задействует Беллингема на новой позиции после прихода Килиана Мбаппе.