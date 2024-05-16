Marca: Анчелотти задействует Беллингема на новой позиции после прихода Мбаппе

Позиция футболиста «Реала» Джуда Беллингема изменится с приходом нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

По информации Marca, главный тренер команды Карло Анчелотти планирует задействовать англичанина на позиции центрального полузащитника.

Напомним, что Мбаппе покинет парижский клуб в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл за команду 46 матчей, забил 43 гола и отдал десять результативных передач. Как сообщают СМИ, француз продолжит карьеру в «Реале».

Ранее сообщалось, что Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем с «Тулузой».