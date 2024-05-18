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NOS: участнику Евровидения от Нидерландов грозит суд из-за «угрожающего жеста»

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Участнику Евровидения от Нидерландов Йосту Кляйну грозит суд в Швеции из-за «угрожающего жеста», который артист на выступлении сделал в сторону женщины-оператора, снимающей его на камеру без согласия.

«Он отрицает, что угрожал этому человеку», — заявил телеканалу NOS адвокат музыканта Ян-Оке Фельт.

По словам правозащитника, у артиста с организаторами была договорённость, что его не будут снимать во время выхода со сцены, однако оператор проигнорировала просьбы прекратить съёмку. Кляйн оттолкнул камеру.

Швейцарский исполнитель Nemo стал победителем Евровидения-2024.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евровидение в 2024 году переплюнуло «любой шабаш».

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