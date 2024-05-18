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Крупный мусорный полигон под Новосибирском полностью потушили

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Региональный мусорный оператор, муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» заявило, что возгорание на крупном мусорном полигоне под Новосибирском удалось полностью ликвидировать.
Крупный мусорный полигон под Новосибирском полностью потушили
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

«Левобережный» полигон потушен. Работы по засыпке последнего очага тления отходов завершены 18 мая в районе 10:00 (06:00 мск)», — цитирует заявление компании РИА Новости.

Подчёркивается, что на борьбу с возгоранием и задымлением ушло более трёх суток.

Уточняется, что работы по тушению велись в круглосуточном режиме, в них были задействованы все силы и мобилизованы все резервы.

Ранее на Кубани произошёл пожар на мусорном полигоне.

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