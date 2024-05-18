Крупный мусорный полигон под Новосибирском полностью потушили

Региональный мусорный оператор, муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» заявило, что возгорание на крупном мусорном полигоне под Новосибирском удалось полностью ликвидировать.

«Левобережный» полигон потушен. Работы по засыпке последнего очага тления отходов завершены 18 мая в районе 10:00 (06:00 мск)», — цитирует заявление компании РИА Новости.

Подчёркивается, что на борьбу с возгоранием и задымлением ушло более трёх суток.

Уточняется, что работы по тушению велись в круглосуточном режиме, в них были задействованы все силы и мобилизованы все резервы.

Ранее на Кубани произошёл пожар на мусорном полигоне.