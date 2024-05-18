Крупный мусорный полигон под Новосибирском полностью потушили
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«Левобережный» полигон потушен. Работы по засыпке последнего очага тления отходов завершены 18 мая в районе 10:00 (06:00 мск)», — цитирует заявление компании РИА Новости.
Подчёркивается, что на борьбу с возгоранием и задымлением ушло более трёх суток.
Уточняется, что работы по тушению велись в круглосуточном режиме, в них были задействованы все силы и мобилизованы все резервы.
Ранее на Кубани произошёл пожар на мусорном полигоне.