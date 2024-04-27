На Кубани произошёл пожар на мусорном полигоне
- РИА Новости
Как говорится в Telegram-канале штаба, выгоранию предшествовал выброс метана.
«Между Темрюком и станицей Голубицкой произошло возгорание мусорного полигона МУП «Универсал». По предварительным оценкам, пожару предшествовал выброс метана. Площадь возгорания — 2,5 тыс. кв. м», — приводятся подробности в сообщении.
Уточняется, что в настоящий момент на месте ведут работы по проливке, засыпке грунтом и контролю над дымовыми точками.
Ранее стало известно, что в Ставропольском крае ликвидировали открытое горение в торговом комплексе.