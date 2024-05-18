Фальк: Тухель ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель может вернуться в Английскую премьер-лигу (АПЛ).

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька в соцсети X, представители специалиста поддерживают контакт с «Манчестер Юнайтед», который возглавляет Эрик тен Хаг.

Контракт Тухеля с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года, однако стороны решили досрочно прекратить действие соглашения по окончании сезона. Под руководством немца команда впервые за 12 лет не выиграла ни одного трофея.

Ранее Тухель назвал обсуждаемую замену Гарри Кейна в матче с «Реалом» вынужденной.