Колосков: Тюкавин — лучший игрок сезона в РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал лучшего игрока Российской премьер‑лиги (РПЛ) сезона-2023/24.

«Тюкавин каждый сезон проводит лучше предыдущего. Думаю, он лучший игрок сезона в РПЛ. О нём говорят, потому что он ярко играет и приносит пользу команде», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний игрок провёл 36 игр, забил 17 мячей и сделал десять результативных передач.

Напомним, что РПЛ завершится 25 мая. Лидером турнирной таблицы является «Динамо» (53 очка). Далее идут «Зенит» (51) и «Краснодар» (50).

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Тюкавину можно поехать в средний клуб и через пару лет перейти в «Реал».