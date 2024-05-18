Бестемьянова: Малинин, Дикиджи и Семененко — они неординарные фигуристы

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась об индивидуальности в фигурном катании.

«В современном фигурном катании мне нравится индивидуальность. Если выделять спортсменов, то это Малинин, Дикиджи и Семененко. Они неординарные. Благодаря таким фигуристам выражается индивидуальность», — цитирует Бестемьянову Sport24.

Напомним, что Илья Малинин одержал победу на чемпионате мира 2024 года. Он также является единственным фигуристом в мире, который успешно прыгает на соревнованиях четверной аксель. Владислав Дикиджи — серебряный призёр чемпионата России. Он также приземляет четверной аксель на тренировках. Евгений Семененко является двукратным чемпионом России.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова назвала лучшего фигуриста мира на данный момент.