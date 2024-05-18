Россия планирует увеличить квоту на сахар для Казахстана ещё на 100 тыс. тонн.

Как сообщает ТАСС, об этом стороны договорились в Казани на встрече под председательством вице-премьера республики Серика Жумангарина и замглавы российского правительства Алексея Оверчука.

Уточняется, что у Казахстана есть на достаточный объём запасов сахара на складах, однако в преддверии пикового сезона потребления сахара Астана подняла вопрос об увеличении квоты поставок сахара со стороны России ещё на дополнительные 100 тыс. тонн.

По данным казахстанской стороны, от Москвы было получено предварительное согласие по данному вопросу, и теперь эта тема будет обсуждаться 29 мая на заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

Ранее в России был введён временный запрет на экспорт сахара.