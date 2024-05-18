Ватикан поменял правила признания явлений сверхъестественными
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Об этом сообщает Radio-1.
Теперь определять сверхъестественность явлений и «утверждать с моральной уверенностью, что они имеют божественное происхождение» не могут ни региональные епископы, ни ватиканские учреждения. Данное право перешло целиком Папе Римскому. Отмечается, что пользоваться им можно в исключительном случае.
Радиостанция пояснила, что данная инициатива связана с борьбой с мошенничеством.
Ранее Папа Римский Франциск в пасхальном послании призвал Россию и Украину совершить обмен военнопленными по формуле «всех на всех».