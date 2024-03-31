Папа Римский призвал Россию и Украину обменять пленных по формуле «всех на всех»
- AFP
В своём поздравлении католиков с праздником Пасхи понтифик заявил, что его мысли обращены в первую очередь к жертвам палестино-израильского и украинского конфликтов.
«Призывая к уважению принципов международного права, я надеюсь на всеобщий обмен всеми пленными между Россией и Украиной — всех на всех», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в Минобороны России сообщили, что за неделю в плен сдались 18 украинских военных.