Папа Римский призвал Россию и Украину обменять пленных по формуле «всех на всех»

Папа Римский Франциск в пасхальном послании призвал Россию и Украину совершить обмен военнопленными по формуле «всех на всех».

В своём поздравлении католиков с праздником Пасхи понтифик заявил, что его мысли обращены в первую очередь к жертвам палестино-израильского и украинского конфликтов.

«Призывая к уважению принципов международного права, я надеюсь на всеобщий обмен всеми пленными между Россией и Украиной — всех на всех», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за неделю в плен сдались 18 украинских военных.