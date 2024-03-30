Минобороны России: за неделю в плен сдались 18 украинских военных

В российском Министерстве обороны сообщили, что в течение недели в плен Вооружённым силам России сдались 18 украинских военнослужащих.

РИА Новости

«В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих», — говорится в сводке. Наряду с этим в пресс-службе оборонного ведомства сообщили о 57 групповых ударах по военным объектам Украины, нанесённым в течение недели.