Минобороны России: за неделю в плен сдались 18 украинских военных
В российском Министерстве обороны сообщили, что в течение недели в плен Вооружённым силам России сдались 18 украинских военнослужащих.
- РИА Новости
«В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих», — говорится в сводке.
Наряду с этим в пресс-службе оборонного ведомства сообщили о 57 групповых ударах по военным объектам Украины, нанесённым в течение недели.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен