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Минобороны России: за неделю в плен сдались 18 украинских военных

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В российском Министерстве обороны сообщили, что в течение недели в плен Вооружённым силам России сдались 18 украинских военнослужащих.
Минобороны России: за неделю в плен сдались 18 украинских военных
  • РИА Новости

«В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих», — говорится в сводке.

Наряду с этим в пресс-службе оборонного ведомства сообщили о 57 групповых ударах по военным объектам Украины, нанесённым в течение недели.

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