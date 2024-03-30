МО: ВС России за неделю нанесли 57 групповых ударов по военным объектам Украины

Вооружённые силы России с 23 по 30 марта нанесли один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотниками по военным объектам на территории Украины.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, в результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений Вооружённых сил Украины и СБУ.

Кроме того, поражены такие объекты, как цеха по производству безэкипажных катеров и базы горючего.

Также российские войска ударили по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наёмников украинской армии.

Цели ударов достигнуты, добавили в Минобороны.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы России нанесли удар по Мартыновскому аэродрому и военной части в Николаевской области Украины.