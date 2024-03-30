RT в Telegram
Подпишись

МО: ВС России за неделю нанесли 57 групповых ударов по военным объектам Украины

Короткая ссылка
Вооружённые силы России с 23 по 30 марта нанесли один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотниками по военным объектам на территории Украины.
МО: ВС России за неделю нанесли 57 групповых ударов по военным объектам Украины
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, в результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса, центры принятия решений Вооружённых сил Украины и СБУ.

Кроме того, поражены такие объекты, как цеха по производству безэкипажных катеров и базы горючего.

Также российские войска ударили по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наёмников украинской армии. 

Цели ударов достигнуты, добавили в Минобороны.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы России нанесли удар по Мартыновскому аэродрому и военной части в Николаевской области Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить