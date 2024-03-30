Подполье: ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ в Николаевской области

Вооружённые силы России нанесли удар по Мартыновскому аэродрому и военной части в Николаевской области Украины, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Об этом Лебедев рассказал в беседе с РИА Новости.

«В 13:50 были нанесены удары по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области», — сказал собеседник агентства.

Лебедев добавил, что ещё один удар ВС России нанесли около 12:20 по военной части, расположенной в стороне Бугских высот.

В результате удара уничтожена тяжёлая техника, заключил он.

Ранее в российском Министерстве обороны заявили, что ВС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия решений на Украине, объектам СБУ, предприятиям ВПК, а также местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наёмников.