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Подполье: ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ в Николаевской области

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Вооружённые силы России нанесли удар по Мартыновскому аэродрому и военной части в Николаевской области Украины, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Подполье: ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ в Николаевской области
  • РИА Новости

Об этом Лебедев рассказал в беседе с РИА Новости.

«В 13:50 были нанесены удары по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области», — сказал собеседник агентства.

Лебедев добавил, что ещё один удар ВС России нанесли около 12:20 по военной части, расположенной в стороне Бугских высот. 

В результате удара уничтожена тяжёлая техника, заключил он.

Ранее в российском Министерстве обороны заявили, что ВС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия решений на Украине, объектам СБУ, предприятиям ВПК, а также местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наёмников.

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