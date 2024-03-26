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Высокоточным оружием большой дальности: в Минобороны РФ заявили об ударе по центрам принятия решений на Украине

Российские военные нанесли удар по центрам принятия решений на Украине

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Сергей Гусаров
ВС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия решений на Украине, объектам СБУ, предприятиям ВПК, а также местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наёмников. Об этом заявили в Минобороны России. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, все объекты были поражены, цели удара достигнуты.
Высокоточным оружием большой дальности: в Минобороны РФ заявили об ударе по центрам принятия решений на Украине
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

ВС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования и беспилотниками по ряду целей на Украине. Об этом заявили в Минобороны России.

Как следует из сообщения ведомства, поражены центры принятия решений, объекты Службы безопасности Украины, предприятия военно-промышленного комплекса, а также места дислокации украинских нацформирований и иностранных наёмников. Подчёркивается, что все объекты поражены, цели удара достигнуты.

В воскресенье, 24 марта, в МО РФ также сообщали о высокоточном ударе по объектам электроэнергетики Украины, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров. Отмечалось, что в результате удара была дезорганизована работа по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов, а также уничтожена военная техника и средства поражения, предоставленные Украине странами НАТО.

Обстановка в зоне СВО

По данным оборонного ведомства, на Купянском направлении благодаря активным действиям бойцов группировки «Запад» поражены подразделения противника и улучшено положение по переднему краю. ВСУ потеряли до 20 военнослужащих и два автомобиля.

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На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 54-й, 93-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах н. п. Белогоровка (ЛНР), Клещеевка и Верхнекаменское (ДНР). ВСУ потеряли свыше 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Наряду с этим уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, а также гаубица М777 производства США.

На Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» поразили подразделения противника и улучшили положение по переднему краю. В районе н. п. Новгородское, Водяное, Первомайское, Тоненькое и Бердычи (ДНР) отражены четыре контратаки штурмовых групп 24, 47, 59-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

По оценкам МО РФ, противник потерял здесь до 280 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка (САУ) AS-90 производства Великобритании, гаубица Д-20, а также САУ «Гвоздика».

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На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» нанесли огневое поражение и отразили две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Старомайорское (ДНР). Противник потерял до 105 военнослужащих, пять автомобилей, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, а также САУ «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» улучшено положение по переднему краю, а также нанесено огневое поражение скоплениям военнослужащих и техники 65-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах н. п. Работино и Новосёловка (Запорожская область). ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу М777 производства США.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах.

Средства противовоздушной обороны в течение суток уничтожили 131 украинский БПЛА. Также сбиты две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200 и 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire.

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