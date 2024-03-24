«Дезорганизована работа предприятий»: в МО РФ заявили о групповом ударе по объектам энергетики и ВПК Украины

Вооружённые силы России минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по украинским объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний морских дронов, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в результате дезорганизована работа предприятий по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов. Наряду с этим уничтожены техника и средства поражения, переданные Украине странами НАТО.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что Воздушно-космические силы РФ минувшей ночью нанесли групповой удар по украинским объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, а также по местам сборки и испытаний безэкипажных катеров. Атака проводилась высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками.

«В результате удара дезорганизована работа предприятий промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов, а также уничтожены военная техника и средства поражения иностранного производства, переданные Украине странами НАТО. Все цели удара достигнуты», — заявили в ведомстве.

Отметим, что в пятницу, 22 марта, в МО уже сообщали о массированном ударе по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников.

Обстановка в зоне СВО

Также в пресс-службе МО рассказали о ходе проведения специальной военной операции. Так, на Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» поразили живую силу и технику 14-й, 32-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка (Харьковская область) и Терны (ДНР), а также отразили три контратаки противника.

ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, танк, два пикапа, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу «Мста-Б» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Белгородском направлении подразделения ВС России продолжают выявлять и уничтожать диверсионно-разведывательные группы ВСУ в приграничных районах Украины. В районах н. п. Потихоново и Землянки (Харьковская область) уничтожены до 40 человек, боевая машина РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, а также реактивная система залпового огня MARS производства ФРГ.

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» в результате активных действий заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение противнику в районах н. п. Клещеевка, Красное и Курдюмовка (ДНР), а также отразили контратаку формирований 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Красногоровка (ДНР).

По данным МО РФ, украинская сторона потеряла до 300 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, три автомобиля, гаубицу М119 производства США, орудие Д-30 и полевой склад боеприпасов.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий улучшили положение по переднему краю и отразили девять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Новгородское, Шумы, Тоненькое, Первомайское и Бердычи (ДНР).

Противник потерял до 360 человек, два танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М777, САУ «Акация» и две «Гвоздики», а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям 31-й бригады Нацгвардии Украины в районе н. п. Урожайное (ДНР).

Противник потерял до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, САУ Krab польского производства и противотанковую пушку «Рапира».

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На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» поразили скопления живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, а также 126-й бригады теробороны в районах н. п. Пятихатки (Запорожская область), Гавриловка, Ивановка и Тягинка (Херсонская область).

Как уточнили в МО, ВСУ потеряли здесь до 50 человек и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы М777, орудия «Мста-Б» и Д-30.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ уничтожили ряд объектов, среди которых склады боеприпасов и хранения БПЛА, четыре радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, одна станция радиоэлектронной борьбы. В 129 районах поражены живая сила и военная техника ВСУ.

Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 172 украинских беспилотника, 11 крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты «Нептун», четыре авиационные управляемые ракеты MALD, а также 22 реактивных снаряда систем РСЗО HIMARS и Vampire.