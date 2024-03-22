«Дезорганизовано функционирование предприятий»: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики и ВПК Украины

Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса, а также по железнодорожным узлам и арсеналам ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Атаке подверглись и места дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников. В результате была нарушена работа промышленных предприятий, занимавшихся выпуском и ремонтом вооружений и боевой техники. Удалось уничтожить поставленные странами НАТО технику и средства поражения, нарушить переброску резервов и поразить подразделения националистов и солдат удачи в районах восстановления боеспособности ВСУ.

22 марта Вооружённые силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса, по железнодорожным узлам и арсеналам, по местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников. Это следует из сообщения Минобороны РФ.

«В результате удара дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов», — говорится в сообщении.

Также была уничтожена иностранная военная техника и средства поражения, доставленные на Украину из стран НАТО, нарушены переброски к переднему краю резервов противника, поражены подразделения ВСУ и наёмников в районах восстановления боеспособности.

«Все цели массированного удара достигнуты», — заключили в оборонном ведомстве.

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Ранее Военная хроника сообщала, что удары по целям на территории Украины начались в ночное время. Применялись дроны-камикадзе «Герань-2». Кроме того, были задействованы от девяти до 12 ракетоносцев дальней авиации Ту-95МС, которые применили крылатые ракеты Х-101/Х-555.

Так, были зафиксированы прилёты по Ладыженской ТЭС в Винницкой области, по подстанциям и штабу оперативного командования «Юг» ВСУ в Одессе. В Харькове повреждения получила Змиевская ГРЭС, завод «Электротяжмаш» (производил турбо и гидрогенераторы, а также силовые машины большой мощности) и ТЭЦ-5.

Сильному удару подверглась Днепрогэс, где попадания могли прийтись по одному из двух машинных залов энергетического объекта. Около десяти ракетных ударов по энергетическим и военным объектам ВСУ нанесено в Запорожье.

Кроме того, массированный ракетный удар был нанесён по аэродрому Канатово, Кременчугу и некоторым объектам в Черкасской области, а также по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Ранее там базировалась 7-я бригада тактической авиации ВВС Украины. Оттуда же самолёты Су-24 ВВС Украины вылетали для применения крылатых ракет Storm Shadow/SCALP.

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В Тернопольской области, предположительно, прилетело в 777-й отдельный полк материального обеспечения в Бережанах.

В Минобороны РФ также сообщили, что с 16 по 22 марта в ответ на обстрелы территории РФ, попытки прорыва и захвата российских приграничных населённых пунктов были нанесены 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», ракетными комплексами и беспилотными летательными аппаратами.

«В результате ударов были поражены центры принятия решений ВСУ, объекты аэродромной инфраструктуры, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения БПЛА и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наёмников», — говорится в сообщении.

20 марта Владимир Путин на встрече с доверенными лицами ответил на вопрос о реакции на украинские удары по территории РФ.

«Конечно, мы можем ответить тем же. Тем же можем ответить — и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары. У нас есть свои взгляды на этот счёт и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», — сказал глава государства.

При этом он указывал, что первичной задачей является обеспечение безопасности приграничных регионов России.

«Мы сделаем всё, чтобы поддержать людей: и тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жильё, и по многим другим — не буду всё перечислять. Есть над чем работать. И мы всё сделаем — всё, что от нас зависит», — подчеркнул президент РФ.