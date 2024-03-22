МО России: на Украине в результате ударов дезорганизована работа предприятий ВПК

В результате массированного удара армии России по объектам на Украине дезорганизована работа предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.

Об этом заявило Министерство обороны Российской Федерации.

Ударами также уничтожена иностранная военная техника и средства поражения, доставленные на Украину из стран НАТО. Кроме того, нарушены переброски к переднему краю резервов противника.

Удары поразили в том числе подразделения ВСУ и наёмников в районах восстановления боеспособности.

22 марта Вооружённые силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Поражены железнодорожные узлы, арсеналы, места дислокации формирований ВСУ и иностранных боевиков.

Кроме того, с 16 по 22 марта в ответ на обстрелы территории России и попытки прорыва и захвата российских приграничных населённых пунктов нанесено 49 ударов возмездия.