Минобороны: ВС России с 16 по 22 марта нанесли 49 ударов возмездия
- РИА Новости
«С 16 по 22 марта в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населённых пунктов вооружёнными силами нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования», — говорится в сообщении.
Уточняется, что удары были нанесены в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», ракетными комплексами и беспилотными летательными аппаратами.
В результате ударов поражены центры принятия решений ВСУ, пункты временной дислокации подразделений ССО и иностранных наёмников.
Ранее Министерство обороны России показало видео уничтожения артиллерийского расчёта гаубицы М777 в приграничье с Белгородской областью.