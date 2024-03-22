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Минобороны: ВС России с 16 по 22 марта нанесли 49 ударов возмездия

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ВС России с 16 по 22 марта в ответ на обстрелы России и попытки прорыва ВСУ нанесли 49 ударов возмездия. Об этом сообщили в Минобороны России.
Минобороны: ВС России с 16 по 22 марта нанесли 49 ударов возмездия
  • РИА Новости

«С 16 по 22 марта в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населённых пунктов вооружёнными силами нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что удары были нанесены в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», ракетными комплексами и беспилотными летательными аппаратами.

В результате ударов поражены центры принятия решений ВСУ, пункты временной дислокации подразделений ССО и иностранных наёмников.

Ранее Министерство обороны России показало видео уничтожения артиллерийского расчёта гаубицы М777 в приграничье с Белгородской областью.

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