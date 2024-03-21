Поражены «Кинжалами»: ВКС России нанесли удар высокоточным оружием по центрам принятия решений ВСУ

Центры принятия решений ВСУ, базы материально-технического обеспечения, а также пункты временной дислокации сил специальных операций и иностранных наёмников были поражены прошедшей ночью, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Кроме того, в течение прошедших суток был поражён цех по производству и ремонту беспилотных летательных аппаратов, а также склад хранения БПЛА.

Российские военные освободили от украинских боевиков населённый пункт и железнодорожную станцию в ДНР. Это следует из ежедневной сводки Минобороны РФ по ситуации в зоне СВО.

«На Авдеевском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Тоненькое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Также было нанесено поражение формированиям 47-й, 59-й мотопехотных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Первомайское и Бердычи (ДНР). Возле н. п. Новгородское была отражена контратака штурмовой группы 24-й механизированной бригады украинских войск.

Противник потерял более 320 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы (Д-20 и Д-30), а также орудие М102 производства США.

При этом на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и овладели ж/д станцией Алебастровая в Донецкой Народной Республике. При этом было нанесено поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах н. п. Белогоровка, Раздоловка, Красное, Новомихайловка и Георгиевка (ДНР).

Потери противника составили до 250 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка «Акация», САУ «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

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На Купянском направлении слаженными действиями подразделений Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике 63-й механизированной, 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле н. п. Синьковка (Харьковская область), Терны (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР).

Потери противника составили до 40 военнослужащих, три танка и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две боевые машины РСЗО Vampire чешского производства, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям ВСУ вблизи н. п. Павловка, Урожайное и Старомайорское (ДНР). Неподалёку от н. п. Водяное (ДНР) была отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ.

Потери противника составили до 120 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства СШАAN/TPQ-36.

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На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригады и 35-й бригады морской пехоты в районах н. п. Работино, Степовое (Запорожская область) и Ивановка (Херсонская область). ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу Д-30.

На Белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ и их уничтожению в приграничных районах Украины. Так, было нанесено огневое поражение местам сосредоточения формирований иностранных наёмников и 105-й бригады теробороны возле н. п. Великая Писаревка, Ямное, Лукашевка и Александровка (Сумская область).

Противник потерял до 30 боевиков, три пикапа, а также боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства.

Кроме того, в ночь на 21 марта ВКС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по центрам принятия решений ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наёмников.

По данным ведомствам, цели удара были достигнуты, все объекты поражены.

При этом авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены склад хранения БПЛА, цех по производству и ремонту беспилотных летательных аппаратов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 132 районах.

Средствами ПВО сбито 163 украинских беспилотных летательных аппарата, а также 20 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства.