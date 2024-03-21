Вооружённые силы России нанесли поражение иностранным наёмникам украинской армии в Сумской области, сообщили в российском Министерстве обороны.

«Нанесено огневое поражение местам сосредоточения формирований иностранных наёмников и 105-й бригады теробороны», — говорится в сводке.

По данным ведомства, удары нанесены в районах населённых пунктов Великая Писаревка, Ямное, Лукашевка и Александровка Сумской области Украины.

Кроме того, Воздушно-космические силы России в ночь на 21 марта нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по центрам принятия решений ВСУ.