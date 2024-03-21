МО: ВС России нанесли поражение иностранным наёмникам ВСУ в Сумской области
- РИА Новости
«Нанесено огневое поражение местам сосредоточения формирований иностранных наёмников и 105-й бригады теробороны», — говорится в сводке.
По данным ведомства, удары нанесены в районах населённых пунктов Великая Писаревка, Ямное, Лукашевка и Александровка Сумской области Украины.
Кроме того, Воздушно-космические силы России в ночь на 21 марта нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по центрам принятия решений ВСУ.