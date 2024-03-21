МО: ВС России нанесли удар высокоточным оружием по центрам принятия решений ВСУ

Воздушно-космические силы России в ночь на 21 марта нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по центрам принятия решений Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Кроме того, по данным ведомства, удар нанесён по базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наёмников украинской армии.

Цели удара достигнуты, все объекты поражены.

Также в Минобороны сообщили, что ВС России освободили населённый пункт Тоненькое на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике.