Огнём из реактивной системы залпового огня «Смерч» на границе с Белгородской областью уничтожены гаубицы М-777 американского производства, РСЗО «Град» и боевые бронированные машины украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщили в Минобороны РФ. Позиция противника была определена благодаря расчёту радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы «Зоопарк». Накануне в оборонном ведомстве отмечали, что село Козинка (Белгородская область) полностью зачищено от остатков украинских боевиков.

Расчёты реактивной системы залпового огня «Смерч» Западной группировки войск уничтожили артиллерийский расчёт ВСУ на границе с Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Позиция противника, который применял РСЗО и артиллерийские орудия иностранного производства, была выявлена расчётом радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы «Зоопарк». Получив необходимые данные, боевой расчет РСЗО «Смерч» выдвинулся на рубеж открытия огня, где выполнил одиночную и залповую стрельбу. Техника противника была уничтожена.

«На счету расчёта уничтоженные гаубицы М-777 американского производства, РСЗО «Град» и боевые бронированные машины украинских диверсионно-разведывательных групп», — говорится в сообщении.

Накануне в оборонном ведомстве сообщили, что населённый пункт Козинка (Белгородская область) полностью зачищен от остатков украинских боевиков. Также принимались меры по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию. Отмечалось, что ударами авиации и огнём артиллерии уничтожены до 650 диверсантов, а также две бронемашины и две боевые машины РСЗО Vampire чешского производства.

Также на russian.rt.com «Противник потерял до 650 боевиков»: МО РФ сообщило о полной зачистке Козинки от украинских ДРГ

На Донецком направлении расчётами разведывательных БПЛА было выявлено передвижение украинских националистов на передовых позициях. Координаты целей были переданы артиллерии для применения 152-мм буксируемых орудий «Гиацинт-Б».

«При выполнении огневой задачи благодаря корректировке с воздуха с помощью разведывательных беспилотных летательных аппаратов артиллеристы успешно уничтожили четыре блиндажа на опорных пунктах с укрывшимся от артобстрела личным составом ВСУ. Потери противника составили до 30 военнослужащих убитыми и ранеными», — говорится в сообщении.

На Авдеевском направлении бойцы группировки войск «Центр» при помощи беспилотника обнаружили опорный пункт ВСУ и размещённую на огневых позициях бронетехнику. В дальнейшем с помощью дронов-камикадзе выявленные цели националистов были уничтожены.

Также на этом участке фронта подразделения 14-й гвардейской артиллерийской бригады 1-го армейского корпуса группировки войск «Юг» нанесли удары из реактивных систем залпового огня «Град». В результате были уничтожены склад с боеприпасами и живая сила украинских националистов.

Расчёты РСЗО «Град» уничтожили склады с боеприпасами и живую силу противника на Авдеевском участке СВО

На Южно-Донецком направлении только благодаря работе одного расчёта зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» группировки «Восток» за последнюю неделю было уничтожено десять беспилотников ВСУ различных модификаций, в том числе «Фурия», «Валькирия» и «Лелека».

«Противник вычисляет нас после того, как мы отработали. По траектории находит наше местоположение. Приходится очень быстро перекатываться. РСЗО противника минут 15 наводится, значит, минут 15 у нас есть», — отметил командир расчёта ЗРК с позывным Алым.

На Запорожском направлении десантники из Феодосии группировки войск «Днепр» с помощью беспилотников обнаружили в лесном массиве наблюдательный пост украинских националистов. После этого было принято решение уничтожить противника с использованием ударных FPV-дронов.

Помимо этого, командир десантно-штурмового взвода с позывным Забег рассказал, что бойцы ВДВ в перерывах между боями проводят на полигонах тренировки по штурмовым действиям.

«Каждый день проходят тренировки, парни сами даже просятся на эти тренировки, чтобы подольше их проводить. Надо готовиться к выходам. Полдня занятий по тактике, потом уже полдня подготовка инженерная. Бывает, что на следующий день боевой выход. Люди всё понимают, им это самим нужно, чтобы было всё на автомате», — подчеркнул он.

По его словам, на тренировках отрабатываются наступательные действия, зачистка позиций противника, эвакуация раненого, а также быстрое перемещение: «У нас нет времени — летают «птички», противник наблюдает. Надо передвигаться ускоренно и быстро, чтобы с одного опорника на другой перебежать в укрытие».