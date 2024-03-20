«Противник потерял до 650 боевиков»: МО РФ сообщило о полной зачистке Козинки от украинских ДРГ

Населённый пункт Козинка (Белгородская область) полностью зачищен от остатков украинских боевиков. Об этом заявили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что ударами авиации и огнём артиллерии уничтожены до 650 диверсантов, а также две бронемашины и две боевые машины РСЗО Vampire чешского производства.

Подразделения российских войск полностью зачистили от остатков украинских военных село Козинка в Белгородской области. Это следует из сводки Минобороны РФ.

«На Белгородском направлении российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских боевиков населённый пункт Козинка и продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию. В результате ударов авиации и огня артиллерии противник потерял до 650 боевиков, две боевые бронированные машины и две боевые машины РСЗО Vampire чешского производства», — говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что обеспечение безопасности Белгородской области и других приграничных регионов является первичной задачей для российских властей. Глава государства также выразил восхищение мужеством жителей Белгородской области и заверил, что всем пострадавшим от атак киевского режима будет оказана помощь.

Ситуация на линии боевого соприкосновения

На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск улучшено положение по переднему краю и нанесено поражение противнику в районах н. п. Синьковка, Кисловка, Ягодное и Тимковка (Харьковская область). Возле н. п. Терны (ДНР) отражены две контратаки штурмовых групп 18-й бригады Нацгвардии Украины. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, а также три автомобиля и артиллерийскую систему М777 производства США.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск в результате успешных действий заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ вблизи н. п. Красное, Андреевка, Клещеевка, Новомихайловка и Георгиевка (ДНР). При этом неподалёку от Белогоровки (ЛНР) отражена контратака формирований 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

Также на russian.rt.com «Просто выполнял свой воинский долг»: спасшего командира танка «Алёша» бойца наградили орденом Мужества

Противник потерял до 420 военнослужащих, а также танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены орудие Д-20, две гаубицы (М119 производства США и L119 производства Великобритании), боевая машина РСЗО «Град», радиолокационная станция подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», а также четыре полевых склада боеприпасов.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение противнику и улучшили положение по переднему краю. Также были отражены семь контратак штурмовых групп 47-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Новгородское, Первомайское, Тоненькое, Водяное и Бердычи (ДНР). Противник потерял до 395 военнослужащих, а также четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

Также по теме Четыре танка Abrams и пять Leopard: Шойгу рассказал об уничтожении западной техники в зоне СВО С начала года потери ВСУ составили более 71 тыс. человек и 11 тыс. единиц вооружения, что в три раза выше показателей прошлого года....

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили своё тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям ВСУ возле н. п. Водяное, Павловка, Урожайное и Старомайорское (ДНР). Потери противника составили до 110 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, три пикапа и две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства. Уничтожена также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 28-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны вблизи н. п. Копани, Мирное (Запорожская область) и Ивановка (Херсонская область). ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, а также семь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США и орудие Д-20.

Кроме того, авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены склад топлива для военной техники ВСУ, боевая и транспортно-заряжающая машины реактивной системы залпового огня «Град». Нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 121 районе.

Средства ПВО сбили 145 украинских беспилотников, 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства, тактическую ракету «Точка-У», переделанную для стрельбы по наземным целям зенитную управляемую ракету ЗРК С-200, а также зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot производства США.