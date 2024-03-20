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МО: ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

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Вооружённые силы России в течение суток улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщили в российском Министерстве обороны.
МО: ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении
  • РИА Новости

«На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск улучшено положение по переднему краю», — говорится в сводке.

По данным ведомства, ВС России нанесли поражение украинской армии в районах населённых пунктов Синьковка, Кисловка, Ягодное и Тимковка Харьковской области.

Потери ВСУ на этом направлении составили до 85 военнослужащих.

Также в Минобороны сообщили, что ВС России в течение суток улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении.

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