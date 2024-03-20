МО: ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении
- РИА Новости
«На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск улучшено положение по переднему краю», — говорится в сводке.
По данным ведомства, ВС России нанесли поражение украинской армии в районах населённых пунктов Синьковка, Кисловка, Ягодное и Тимковка Харьковской области.
Потери ВСУ на этом направлении составили до 85 военнослужащих.
Также в Минобороны сообщили, что ВС России в течение суток улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении.