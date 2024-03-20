МО: ВС России улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении

Вооружённые силы России в течение суток улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении, сообщили в российском Министерстве обороны.

«На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили своё тактическое положение», — говорится в сводке.

По данным ведомства, ВС России нанесли огневое поражение украинской армии в районах населённых пунктов Водяное, Павловка, Урожайное и Старомайорское в ДНР.

Потери ВСУ на этом направлении составили до 110 военнослужащих.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские военные продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения.