МО: ВС России улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении
- РИА Новости
«На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили своё тактическое положение», — говорится в сводке.
По данным ведомства, ВС России нанесли огневое поражение украинской армии в районах населённых пунктов Водяное, Павловка, Урожайное и Старомайорское в ДНР.
Потери ВСУ на этом направлении составили до 110 военнослужащих.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские военные продвигаются практически по всей линии боевого соприкосновения.