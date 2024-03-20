Украинские войска за сутки потеряли до 395 военных на Авдеевском направлении в зоне спецоперации.

В сводке ведомства сказано, что на данном направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение ВСУ и улучшили положение по переднему краю.

При этом украинская армия потеряла до 395 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, 16 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Акация», а также противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, с начала года Вооружённые силы России уничтожили четыре танка Abrams американского производства и пять Leopard германского производства.