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МО: ВСУ за сутки потеряли до 395 военных на Авдеевском направлении

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Украинские войска за сутки потеряли до 395 военных на Авдеевском направлении в зоне спецоперации.
МО: ВСУ за сутки потеряли до 395 военных на Авдеевском направлении
  • AFP
  • © Genya SAVILOV

В сводке ведомства сказано, что на данном направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение ВСУ и улучшили положение по переднему краю.

При этом украинская армия потеряла до 395 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, 16 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Акация», а также противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, с начала года Вооружённые силы России уничтожили четыре танка Abrams американского производства и пять Leopard германского производства.

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