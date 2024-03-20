МО: ВСУ за сутки потеряли до 395 военных на Авдеевском направлении
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В сводке ведомства сказано, что на данном направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение ВСУ и улучшили положение по переднему краю.
При этом украинская армия потеряла до 395 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, 16 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Акация», а также противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».
По словам министра обороны России Сергея Шойгу, с начала года Вооружённые силы России уничтожили четыре танка Abrams американского производства и пять Leopard германского производства.